Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sexuelle Belästigung am Rodebach

Zeugensuche

Gangelt (ots)

Am Donnerstagvormittag (4. Januar) kam es im Bereich des Rodebachs zu einer sexuellen Belästigung einer Spaziergängerin. Die Gangelterin führte gegen 11.35 Uhr ihren Hund am Rodebachweg in Gehrichtung Segelflugplatz Schinveld (NL) aus. Aus Richtung Friedhof kam ihr dann ein bislang unbekannter Fahrradfahrer entgegen. Der Mann verwickelte die 46-Jährige zunächst in ein belangloses Gespräch, umarmte sie aber dann plötzlich und küsste sie im Halsbereich. Die Frau löste sich aus der Umarmung und flüchtete. Der Täter war etwa 169 Zentimeter groß, hatte ein rundes Gesicht und spärliche kurze Haare. Er hatte braune Augen, einen leicht dunklen Teint, eine stämmige Figur und trug einen Vollbart. Bekleidet war der Mann mit einer Jeanshose und einer schwarzen Jacke. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit weißem Schriftzug "Quechua" mit sich. Das Herrenrad war türkisfarben und soll mit einem Zweibeinständer ausgestattet gewesen sein. Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Wer kennt den Nutzer des recht auffälligen Fahrrads? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell