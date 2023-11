Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu: Waldshut-Tiengen: Altreifen abgelagert - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Das Datum war falsch. Hier die korrigierte Meldung:

Am Montag, 30.10.2023, wurde eine Altreifenablagerung in einem Waldstück zwischen Detzeln und Krenkingen entdeckt. Es handelt sich um ca. 30 alte Autoreifen. Die illegale Ablagerung dürfte nicht allzu lange vor dem Montag passiert sein, höchstwahrscheinlich in den Tagen davor. Das Waldstück befindet sich an K 6556 im Bereich der dortigen starken Rechtskurve aus Richtung Steinatal gesehen. An der Örtlichkeit kommt es immer wieder zu Müllablagerungen. Der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0, bittet um sachdienliche Hinweise!

