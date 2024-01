POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz (ots) - Unbekannte verschafften sich zwischen dem 31. Dezember (Sonntag), 17 Uhr, und dem 3. Januar (Mittwoch), 17 Uhr, Zugang zum Keller eines in der Straße Buscherkamp gelegenen Mehrfamilienhauses und brachen dort gewaltsam in einen Kellerverschlag ein, aus dem sie Alufelgen und eine Angeltasche entwendeten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

