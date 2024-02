Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Einbruch in Reihenhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, ungefähr zwischen 15:00 Uhr und 21.30 Uhr, verschaffte sich unbekannte Täterschaft, mutmaßlich durch das Aufhebeln des Esszimmerfensters, unbefugt Zutritt in ein Reihenhaus in Pleidelsheim. In allen drei Etagen wurden mehrere Zimmer und Schränke durchwühlt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, was außer einer dreistelligen Summe an Bargeld noch entwendet wurde.

