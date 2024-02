Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Scheiben von Fahrzeug eingeschlagen und Maschinen entwendet

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter stahl zwischen Donnerstagabend auf Freitagmorgen (22./23.02.2024) aus einem in der Bebenhäuser Straße im Stadtteil Oßweil abgestellten Fahrzeug einer Handwerkerfirma diverse Maschinen und Werkzeuge. Dabei ging der Täter mit Brutalität ans Werk, indem er zwei Fenster des Peugeot einschlug und sich so widerrechtlich Zugang zu diesem verschaffte. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell