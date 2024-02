Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (23.02.2024) gegen 21:30 Uhr wurden im Bereich der Graf-Adelmann-Straße in Freiberg am Neckar insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt. Ein Augenzeuge beobachtete, wie zwei Täter gegen die Außenspiegel traten und nahm die fußläufige Verfolgung auf. Der 20-jährige Beschuldigte und sein 18-jähriger Mittäter konnten daraufhin anhand der Personenbeschreibung durch Kräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in der näheren Umgebung festgestellt und festgenommen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail (marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de) in Verbindung zu setzen.

