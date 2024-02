Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 17:00 Uhr am Donnerstagabend (22.02.2024) und 17:20 Uhr am Samstagabend (24.02.2024) kam es in der Oberstenfelder Straße in Großbottwar zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Skoda und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Durch den Unfall wurde der hintere, linke Kotflügel des Skoda beschädigt sowie der linke Außenspiegel abgefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Zum Verursacher liegen bislang keine Erkenntnisse vor, die Ermittlungen dauern an. Anwohner, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Marbach am Neckar telefonisch (07144-9000) oder per E-Mail (marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de) in Verbindung zu setzen.

