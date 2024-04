Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Zeugen gesucht

Greetsiel - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz in Großheide ereignet hat. Ein 29-jähriger Mann hielt sich gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Großheider Straße auf und wurde nach ersten Erkenntnissen von zwei unbekannten Personen körperlich angegriffen. Die Täter sollen zudem versucht haben, die Wertsachen des 29-Jährigen zu stehlen. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Tatörtlichkeit ist von der vielbefahrenen Großheider Straße frei einsehbar und wurde möglicherweise beobachtet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Greetsiel - Versuchter Einbruch in Kindergarten

In einen Kindergarten in Greetsiel haben Unbekannte versucht einzubrechen. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, machten sich die Täter an der Eingangstür des Kindergartens in der Straße Zur Hauener Hooge zu schaffen. Das Aufbrechen der Tür gelang jedoch offenbar nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, sich unter 04923 805710 zu melden.

