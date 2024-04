POL-AUR: Öffentlichkeitsfahndung nach Schmuckdiebstahl in Aurich: Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Personen geben?

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Westerholt - Mutmaßliche Ladendiebe flüchteten im weißen Skoda Die Polizei bittet nach einem Ladendiebstahl in Westerholt um Zeugenhinweise. Am Dienstag gegen 13.30 Uhr hielten sich nach ersten Erkenntnissen drei Personen in einem Discounter an der Dornumer Straße auf, verstauten Waren in einem Einkaufswagen und ...

mehr