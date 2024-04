Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 13.04.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Roller von Terrasse entwendet

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag haben Unbekannte einen weißen Yamaha-Roller von einem Grundstück in der Straße Am Stadion in Tannenhausen entwendet. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 mitzuteilen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unter Medikamenteneinfluss mehrfach in den Gegenverkehr geraten

Am Freitagmittag beobachten aufmerksame Verkehrsteilnehmer die unsichere Fahrweise eines 58-jährigen Mannes aus der Samtgemeinde Hage, der mit seinem schwarzen Dacia von Großefehn in Richtung Aurich unterwegs war, und teilten dieses der Polizei mit. Der Pkw-Führer soll im Stadtgebiet mehrfach in den Gegenverkehr geraten und beinahe mit entgegenkommenden Fahrzeugen zusammengestoßen sein. Als die Polizeibeamten den 58-Jährigen kontrollierten, räumte dieser ein, zuvor Medikamente eingenommen zu haben, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein eingezogen. Die Polizei bittet die gefährdeten Fahrzeugführer des Gegenverkehrs darum, sich unter 04941-606215 als Zeugen zur Verfügung stellen.

Aurich - Ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Freitagmorgen auf der Emder Straße einen 47-Jährigen aus der Gemeinde Südbrookmerland, der mit einem Pkw unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz der dazu erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Weil er die Fahrt vermutlich zuließ, muss sich der Halter des Pkw ebenfalls strafrechtlich verantworten.

Ihlow - Imbisswagen kommt von der Fahrbahn ab, Fahrerin schwer verletzt

Am Freitagabend befuhr eine 37-jährige aus der Samtgemeinde Hage die Friesenstraße aus Richtung Oldersum kommend in Richtung Riepe. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet beim Gegenlenken ins Schleudern, kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum. Die Fahrerin verletzte sich dabei schwer und musste ins Auricher Krankenhaus verbracht werden. An dem Imbisswagen entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Friesenstraße musste für die Bergung kurzzeitig vollgesperrt werden.

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Am Donnerstag, gegen 17 Uhr, kollidierten auf dem Hoheberger Weg, im Bereich des Waldes ein schwarzer VW und ein weißer Mercedes. Die beiden Pkw kamen sich in dem Bereich entgegen. Den ersten Erkenntnissen nach geriet der VW eines 35-jährigen Aurichers, der in Richtung Wallinghausener Straße unterwegs war, aus bislang unbekannten Gründen nach links in die Fahrspur des entgegenkommenden Mercedes einer 61-jährigen Auricherin und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und von einem Abschleppwagen geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Verletzungen wurden bei den Unfallbeteiligten bisher nicht bekannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel. 04941-606215) zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Hage - Ohne Versicherung unterwegs

Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife auf der Halbemonder Straße in Hage die Fahrerin eines Kleinkraftrades. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Die Fahrerin, eine 22-jährige Frau aus Berumbur, wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Zudem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfallflucht in Leerhafe

Am Freitagmorgen ereignete sich gegen 07:30 Uhr auf der Hauptstraße in 26409 Wittmund, kurz vor dem Ortseingangsschild der Ortschaft Leerhafe, ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem Transporter und einem Pkw. Zwecks Schadensregulierung stoppte der Fahrzeugführer vom Pkw sein Fahrzeug nach dem Zusammenstoß. Der Transporter hingegen entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Sprinter in den Farben blau und weiß handeln. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund (04462-9110) zu melden.

