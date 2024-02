POL-COE: Senden, Bulderner Straße/Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots) - Einbrecher waren in Ascheberg aktiv. Unbekannte sind an der A1 in zwei Baucontainer eingebrochen. Zwischen 14 Uhr am Freitag (02.02.24) und 7.30 Uhr am Samstag (03.02.24) öffneten sie bei dem Bürocontainer gewaltsam ein Fenster, bei dem Werkzeugcontainer die Tür. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Einbrecher am Brabenderweg in Davensberg am Freitag (02.02.24) in ein Haus. Die Tatzeit liegt zwischen 16 ...

