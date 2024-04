Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Gebäudebrand

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Wiesmoor - Gebäudebrand

Am Samstag hat es in einem ehemaligen Hotel in Wiesmoor gebrannt. Gegen 11.30 Uhr wurde der Dachstuhlbrand in der Hauptstraße gemeldet. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Komplex aus Wohnungen und betrieblich genutzten Räumen im Erdgeschoss. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten sich die Bewohner bereits aus dem Haus ins Freie begeben. Acht Personen wurden durch das Feuer leicht verletzt und medizinisch versorgt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wurde bisher auf ungefähr 800 000 Euro geschätzt. Der Brandort war für mehrere Stunden weiträumig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

