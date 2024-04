Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kabeldiebstahl auf Baustelle

Aurich - Zaun auf Schulgelände beschädigt

Norden - Fensterscheibe beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kabeldiebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle an der Hannelore-Wolff-Straße in Aurich ist es zu einem Diebstahl von diversen Stromkabeln gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Baustellengelände und entwendeten dort gelagerte Stromkabel. Zudem hebelten die Täter einen abgeschlossenen Baustromkasten auf. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Aurich - Zaun auf Schulgelände beschädigt

Auf einem Schulgelände an der Breslauer Straße in Aurich ist es zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter beschädigten bereits am Osterwochenende einen Zaun auf dem Gelände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Norden - Fensterscheibe beschädigt

Eine Sachbeschädigung hat sich auf einem Schulgelände in Norden ereignet. Unbekannte Täter schlugen am vergangenen Wochenende vermutlich mit einem Stein eine Fensterscheibe vom Schulgebäude der Grundschule Süderneuland ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

