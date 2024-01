Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Polcher Straße (ots)

Am 03.01.2024, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Polcherstraße in Höhe des Anwesens der Hausnummer 25 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem schwarzen Pkw, Suzuki die Polcherstraße stadtauswärts, als sich dicht hinter ihr ein blauer Pkw einordnete und sie am Fahrzeugheck touchierte. Die Frau fuhr sodann rechts an den Fahrbahnrand, während der Fahrer des blauen Pkw von der Unfallstelle flüchtete. Er hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 250.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

