Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Erhöhtes Unfallaufkommen und Wenden auf der Autobahn an der AS Biebelnheim nach geänderter Verkehrsführung

Wörrstadt (ots)

Am Morgen des 10.11.2023 kommt es an der Anschlussstelle Biebelnheim, BAB 63 in Fahrtrichtung Mainz, zu insgesamt vier Verkehrsunfällen, darunter einer mit Personenschaden (leicht verletzt) und zwei mit anschließender Unfallflucht. Offensichtlich erkannten und beachteten die Verkehrsteilnehmer nicht die in der Nacht geänderte Verkehrsführung. Dies führte zu den Unfällen. Durch den Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es zur einer Vollsperrung der Auffahrt und einer Sperrung des rechten Fahrstreifens. Während der Sperrung wurden insgesamt acht Fahrzeuge festgestellt, die in der Auffahrt wendeten und entgegen der Fahrtrichtung fuhren. Diese acht Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Die Polizei veranlasste mit der zuständigen Autobahn GmbH eine Überprüfung der Beschilderung.

