POL-VDMZ: PKW überschlägt sich in Baustelle

A 61/Daxweiler (ots)

Glück im Unglück hatte 64-jähriger Fahrer eines PKW, der am 08.11.2023 gegen 08:45 Uhr auf der A 61 in der Baustelle zwischen Rheinböllen und der Tank - und Rastanlage Hunsrück-West einen Verkehrsunfall hatte. Der Mann, der die Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen befuhr, kam im Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Auto auf die Fahrbahnbegrenzung. Diese wirkte wie eine Rampe und der PKW des 64-Jährigen überschlug sich seitlich. Das Auto kam nach dem Überschlag wieder auf den Rädern zum Stehen und blieb im Anschluss quer über beide Fahrstreifen liegen, so dass der übrige Verkehr zunächst vollständig blockiert war. Es wurde mit Unterstützung von Kräften der Polizeiinspektion Simmern und der Polizeiautobahnstation Mendig eine Umleitung ab Rheinböllen über die B 50 und L 214 eingerichtet. Das Auto, an dem ein Totalschaden von 40.000 Euro angenommen wird, wurde zunächst mittels eines Baggers von der Baustelle zur Seite gezogen und anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der 64-Jährige hatte indes einen Schutzengel. Er gab an, nicht verletzt zu sein. Die Sperrung konnte nach ca. einer Stunde und 15 Minuten wieder aufgehoben werden. Dennoch kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu einem erheblichen Rückstau. Warum der Mann auf die Fahrstreifenbegrenzung auffuhr ermittelt nun die Polizei.

