Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Präventions-Aktion "Hat´s geklickt"

A 61/Rheinhessen (ots)

Über drei Tage lang, vom 7. bis 9. November führte die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim mit Unterstützung von zwei Mitarbeitern des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) und verschiedenen Kräften aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Mainz die Präventionsaktion "Hat´s geklickt" am Rasthof Wonnegau-Ost an der A 61 bei Worms durch. Drei Tage lang hatten LKW-Fahrer, die zuvor ohne Gurt ertappt wurden, die Möglichkeit, an einem Überschlag- und einem Abstandsimulator zu erleben, wie es sich "anfühlt", wenn man sich ohne Gurt überschlägt oder einen Aufprall hat. Insgesamt haben die eingesetzten Motoradstreifen 80 Fahrerinnen und Fahrer von LKW in die Kontrollstelle gelotst. In 68 Fällen waren dabei die Fahrer während der Fahrt nicht angegurtet. Von diesen entschieden sich 61 für den "Parcours" und überzeugten sich vor Ort, dass ein Gurt durchaus Leben retten kann. Nur sieben Fahrerinnen und Fahrer zahlten aus verschiedenen Gründen lieber das "Knöllchen". In lockerer Atmosphäre, bei einem Kaffee vom DVR kamen viele interessante Gespräche zustande. Auch der eine oder andere Beifahrer schaute sich die Sache an. Daneben ahndeten die Beamten noch vier Verstöße gegen das Verbot der Nutzung von Smartphones und sieben Überholverbots-Verstöße.

