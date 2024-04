Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Zwei Personen nach Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag in Aurich. Eine 21-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 13.35 Uhr auf einen vor ihr wartenden Opel auf. Der Unfall ereignete sich auf der Utlandshörner Straße an der Kreuzung zur Moordorfer Straße. Durch den Zusammenstoß wurde die 38-jährige Opel-Fahrerin und ihr 57-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

Südbrookmerland - Verursacher nach Verkehrsunfall flüchtig

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in Südbrookmerland. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug gegen 17 Uhr auf dem Woldeweg und kam nach ersten Erkenntnissen in einem Kurvenbereich in den Gegenverkehr. Ein 22-jähriger entgegenkommender Jeep-Fahrer kam bei dem Ausweichversuch von der Straße ab und fuhr in einen Graben. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Der Jeep-Fahrer blieb unverletzt. Der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Zeugen werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Südbrookmerland - Lkw-Fahrer nach Unfall geflüchtet

Die Polizei sucht einen Lkw-Fahrer, der am Dienstag nach einem Unfall in Moorhusen geflüchtet ist. Gegen 22.20 Uhr fuhr der Unbekannte auf der Tom-Brook-Straße in Richtung Rechtsupweg und geriet mit seinem Lkw leicht auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden RTW. Es entstand Sachschaden. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, setzte er seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Lkw-Fahrer unter 04941 606215.

