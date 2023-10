POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Daun (ots) - Am 22.10.2023 gegen 06:50 Uhr wurde mitgeteilt, dass im Bereich der großen Treppe der Mensa des Thomas-Morus-Gymnasiums ein herrenloses Fahrrad aufgefunden wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt und dem Fundamt der VGV Daun übergeben. Es handelte sich um ein älteres Fahrrad, welches scheinbar keinen großen Wert mehr haben dürfte. Hinweise zum Besitzer dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

