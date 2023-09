Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Talle. Pferd mutwillig verletzt.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (16.09.2023) gegen 22:20 Uhr wurde ein Pony in der Straße Niederntalle verletzt. Dabei wurde eine Person gesehen und videographiert, die als Täter in Frage kommt. Die Person ist männlich, zwischen 1,65 und 1,75 m groß und hat eine schlanke Statur. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05222 98180 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden. Die Polizei empfiehlt Pferdebesitzern ihre Tiere, wenn möglich, geschützt in Ställen unterzubringen. Der Polizei ist bekannt, dass aktuell Bilder in Messenger-Diensten kursieren, die den Täter wohlmöglich zeigen sollen. Wir weisen darauf hin, dass das Verbreiten solcher Bilder einen Verstoß darstellen kann. Nur Strafverfolgungsbehörden dürfen öffentlich nach Personen fahnden. Eine Öffentlichkeitsfahndung ist erst dann zulässig, wenn alle anderen Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und ein richterlicher Beschluss vorliegt.

