POL-HWI: Planungen für das Treffen der Außenministerinnen und Außenminister des Ostseerats in Wismar laufen auf Hochtouren

Wismar (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde der Polizei bekannt, dass es rund um die Herrentagsfeierlichkeiten zu Sachbeschädigungen an mehreren Parkbänken im Lindengarten gekommen ist. Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei, dass am Nachmittag des 18. Mai 2023 sechs Parkbänke im Lindengarten in Wismar beschädigt worden sind. Der oder die Täter verursachten einen Schaden von circa 3000 Euro. Zeugen, die ...

