POL-AUR: Nachtrag zur Mitteilung vom 17.04.2024: Großefehn - Auto überschlug sich nach Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Unfallflucht auf Phantomkreuzung Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Wittmund. Ein Unbekannter touchierte am Dienstag gegen 16 Uhr im Kreuzungsbereich der B210 / Isums, auf der sogenannten Phantomkreuzung, einen weißen Opel Astra auf dem Linksabbiegestreifen. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise an die Polizei unter 04462 9110. Rückfragen bitte ...

