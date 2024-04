Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norddeich - Nach Unfall geflüchtet/Südbrookmerland - Zusammenstoß mit Radfahrer/Osteel - LKW verunfallt/Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norddeich - Nach Unfall geflüchtet

In Norddeich ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Der derzeit unbekannte Autofahrer stieß auf einem Parkplatz in der Straße Dörper Weg gegen einen schwarzen Opel und beschädigte ihn an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210.

Südbrookmerland - Zusammenstoß mit Radfahrer

Am Mittwochmorgen hat es einen Unfall in Südbrookmerland gegeben. Eine 41-jährige Audi-Fahrerin wollte gegen 6 Uhr vom Postweg in die Neue Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen 18-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg der Neuen Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Osteel - LKW verunfallt

In Osteel ist am Mittwoch ein LKW verunfallt. Ein 44-jähriger LKW-Fahrer war gegen 6.15 Uhr auf der Schoonorther Landesstraße in Richtung Norden unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße wurde für über eine Stunde komplett gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Aurich - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Autofahrer ist auf einem Parkplatz eines Seniorenheims in der Fockenbollwerkstraße gegen einen schwarzen Kia gefahren. Der Kia wurde dadurch am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, 13.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

