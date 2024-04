Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Daaden (ots)

Am 20.04.2024 gegen 11:50 Uhr informierte der Lokführer der Westerwaldbahn telefonisch die Polizeiinspektion Betzdorf. Er gab an, dass er gerade eine Notbremsung des Zuges durchführen musste. Unbekannte Täter hatten Steine und Äste auf die Schienen zwischen Betzdorf und Daaden gelegt. Der Lokführer war gezwungen, den Zug bis zum Stillstand abzubremsen, um Schlimmeres zu verhindern. Die Polizeiinspektion in Betzdorf ersucht die Öffentlichkeit um sachdienliche Hinweise. Insbesondere wird appelliert, mit Kindern über derartige Situationen zu sprechen. Es handelt sich hierbei nicht um einen bloßen "Jungenstreich". Im schlimmsten Fall kann eine Zugentgleisung erhebliche Personen- und Sachschäden verursachen.

