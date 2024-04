Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Widerstandshandlung nach Trunkenheitsfahrt

Gebhardshain (ots)

Am Sonntag, dem 21.04.2024, gegen 00:20 Uhr, führte eine Streife der Polizeiinspektion in Betzdorf in der Ortslage Gebhardshain eine Verkehrskontrolle durch. Der 32-Jährige Fahrer aus der VG Betzdorf- Gebhardshain händigte nach vorheriger Aufforderung seine Ausweisdokumente aus. Im Rahmen der Gesprächsführung konnten deutliche Anzeichen auf eine starke Alkoholisierung festgestellt werden. Auf Vorhalt des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt verweigerte der verantwortliche Fahrzeugführer die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests. Aufgrund der Feststellungen der eingesetzten Beamten ordneten diese folgerichtig die Entnahme einer Blutprobe an. Hiermit zeigte sich der Fahrzeugführer aber nicht einverstanden, konnte aber widerstandslos in das DRK Klinikum Kirchen verbracht werden. Als die Blutprobe entnommen werden sollte, verweigerte sich der Mann allerdings. Sämtliche Versuche, den Fahrzeugführer zur Vernunft zu bringen, verliefen ergebnislos, sodass die Blutprobe unter Zwangsanwendung entnommen werden musste. Hierbei wehrte sich der 32-jährige Mann massiv. Glücklicherweise wurde kein Beteiligter ernsthaft verletzt. Von Erfolg war der Versuch, die Maßnahme zu verhindern, aber nicht gekrönt. Vielmehr dürfte der Verantwortliche nun erhebliche strafrechtliche Konsequenzen erwarten. Neben den Ermittlungen bezüglich der Trunkenheitsfahrt wird nun ein weiteres Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell