Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Linz für den Zeitraum 19.04.24-21.04.24

Neuwied (ots)

Polizei Linz sucht Zeugen nach Diebstählen in Dattenberg und Kasbach-Ohlenberg

Dattenberg, Kreuzung Wegestock: Im Zeitraum 10.04.2024 - 19.04.2024 wurden aus einem, wegen technischem Defekt, abgestellten Linienbus mehrere Gegenstände entwendet. Der am rechten Fahrbahnrand, im Bereich der L254/L256, befindliche Omnibus wurde von Unbekannten widerrechtlich geöffnet, um im Anschluss aus dem Fahrzeuginneren mehrere Elektrogeräte, sowie die Zielschildanzeigen zu entwenden. Die Polizei nimmt Täterhinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de

Kasbach-Ohlenberg, Am Kirchweg: Am Abend des 19.04.24, in der Zeit von 18:00-23:00 Uhr entwendeten Unbekannte aus einer Hofeinfahrt in der Straße "Am Kirchweg, in Kasbach-Ohlenberg, vier Alufelgen der Marke BMW in 20 Zoll. Die Felgen haben einen geschätzten Wert von ca. 2500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen. Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell