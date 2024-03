POL-NOM: Motorhaube zerkratzt

Uslar (ots) - USLAR (ke) Teichstraße, 15.03.2024, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr Ein bislang unbekannter Täter entwendet die, auf seinem Grundstück abgelegte, Jacke samt Geldbörse und Schlüsselbund. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

