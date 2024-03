POL-NOM: Diebstahl

Northeim (ots) - Northeim, Göttinger Straße, Dienstag, 26.03.2024, 14.55 Uhr NORTHEIM (Wol) - Radfahrer leicht verletzt. Am Dienstag kam es gegen 14.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 26-jährige Northeimerin befuhr mit einem Pkw BMW die Göttinger Straße aus Sudheim in Richtung Einbeck und bog in eine Einfahrt ab. Dabei übersah sie einen 32-jährigen Fahrradfahrer, welcher in ...

mehr