Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Uslar (ots)

BODENFELDE (ke) Bahnhofstraße, 22.03.2024, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Bahnhofstraße. Beim Vorbeifahren beschädigte er aus noch ungeklärter Ursachen die Grundstücksmauer einer 75-jährigen Bewohnerin aus Bodenfelde. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Bodenfelde, Tel.: 05572-948250 oder an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060

