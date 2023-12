Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Einbruch auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag (16.30 Uhr) bis Donnerstagmorgen (07.30 Uhr) trieben Diebe ihr Unwesen in Hasbergen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt auf ein Baustellengelände an der Hauptstraße, brachen dort gewaltsam zwei Baucontainer sowie einen Kellerraum auf und entwendeten diverses Diebesgut. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Diese melden sich bitte bei der Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160.

