Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/BAB30: Verkehrsunfall auf der BAB30- Eine Person schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagabend gegen 18.45 Uhr ereignete sich auf der BAB30 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 54- jähriger Transporterfahrer befuhr den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Rheine. Er beabsichtigte ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen. Hierfür wechselte er nach links auf den Überholfahrstreifen und übersah dort einen von hinten herankommenden BMW-Fahrer. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und fuhr dem 54- Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Transporter gegen eine Außenschutzplanke. Der 54- jährige Mann blieb unverletzt. Seine 38- jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell