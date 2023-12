Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf/ Bad Laer: Einbruchsdiebstähle in Lebensmitteldiscounter im Südkreis- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Montagabend zwischen 22.00 Uhr und 22.20 Uhr sind zwei Marken- Discounter ins Visier von Einbrechern geraten. Die unbekannten Täter öffneten die Tür des Lebensmitteldiscounters im "Sudendorfer Esch", in Glandorf gewaltsam und entwendeten gezielt Tabakwaren. Ein weiteres Mal schlugen die Diebe in der Straße "Grüner Weg" in Bad Laer zu. Auch hier konnte die Polizei eine gewaltsam geöffnete Eingangstür feststellen. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei der Tat in Bad Laer kein Diebesgut erlangt. Die Täter flüchteten in beiden Fällen unerkannt. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen dunkelfarbenen PKW handeln. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Angaben zu dem Fahrzeug machen können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/83160 oder 05421/931280 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell