Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Diebe haben es erneut auf GPS Systeme abgesehen

Osterwald (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Lagerhalle in der Brookstraße. Anschließende entwendeten sie aus mehreren landwirtschaftlichen Fahrzeugen eine zweistellige Anzahl an Bildschirmen von Bordcomputern sowie weitere technische Geräte. Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

