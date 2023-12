Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Gesmold: Wandkerzen verursachten Wohnungsbrand - Drei Leichtverletzte

Osnabrück (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am Sonntagnachmittag (16.25 Uhr) zu einem Wohnungsbrand in die Gesmolder Straße aus. Eine 43-jährge Mieterin hatte nach dem Verlassen ihrer Wohnung zwei brennende Wandkerzen unbeaufsichtigt zurückgelassen. Durch das heiße Kerzenwachs geriet folglich ein Sofa in Brand. Nach ihrer Rückkehr stellte die Frau die Flammen fest und bekämpfe sie mit einer eigenen Löschdecke. Zudem wählte sie den Notruf. Noch vor Eintreffen der Löschkräfte erstickte die 43-Jährige das Feuer mit Erfolg. Hierbei zog sich die Mieterin leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasintoxikation zu. Auch ihre beiden Kinder (8 und 12 Jahre), die sich während des Brandes in der Wohnung aufhielten wurden leicht verletzt. Zur weiteren Versorgung brachten mehrere Rettungswagen die Verletzten ins Krankenhaus. Es ist ein Sachschaden von geschätzt 15.000 Euro entstanden.

