POL-RE: Datteln: Sechs Verletzte, hoher Sachschaden, Autos abgeschleppt

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Münsterstraße/ Ostring wurden am Dienstag insgesamt sechs Personen leicht verletzt. Sie wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gefahren. Die beiden beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 35.000 Euro.

Eine 62-jährige Dattelnerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Münsterstraße in Richtung Industriestraße - in ihrem Auto saß eine 28-jährige Beifahrerin aus Köln. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem Wagen eines 50-jährigen aus Oer-Erkenschwick, der auf dem Ostring in Richtung Kanal unterwegs war. Im Wagen des 50-Jährigen befanden sich drei weitere Insassen (1, 5, 45). Alle kommen aus Oer-Erkenschwick. Bei dem Unfall wurde auch eine Ampelanlage beschädigt.

Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb, der Verkehr jedoch durch Verkehrszeichen geregelt.

