Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen helfen bei Aufklärung nach Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Aufmerksame Zeugen informierten am Dienstag die Polizei, nachdem sie einen Mann dabei beobachteten, wie er sich nach einem Unfall unerlaubt entfernte. Am Dienstagmorgen habe ein Mann, gegen 5 Uhr einen Unfall auf der Wittener Straße verursacht und sich dann von einem anderen Autofahrer abholen lassen. Die genaue Unfallörtlichkeit liegt etwa 100m südlich der Albrechtstraße. Seinen nicht mehr fahrbereiten Wagen schob der Verursacher einige Meter weiter an den Fahrbahnrand. Dann stieg er zu seinem Abholer ins Auto und fuhr davon. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen und beschrieben die Personen, anschließend riefen sie die Polizei an. Die Beamten ließen das Verursacherauto abschleppen und stellten es zugleich sicher. Kurze Zeit später klopften sie an die Tür des Verdächtigen, der sich aufgrund der Zeugenangaben ermitteln ließ. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde er mit zur Wache genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Zudem untersagten ihm die Beamten vorläufig die Weiterfahrt. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

