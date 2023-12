Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Streit mit einem Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend (22 Uhr) kam es zu einem zunächst verbalen Streit zwischen einem 38-Jährigen und einem 18-Jährigen, beide aus Gladbeck, an der Bottroper Straße. Auslöser war ein "Beinahe-Unfall" des 38-Jährigen. Der 38-Jährige fuhr dann weiter in Richtung Sandstraße, der 18-Jährige folgte ihm. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes drohte der 18-Jährige dem 38-Jährigen. Die Familien der beiden Männer sind sich bekannt. Im weiteren Verlauf ist der 38-Jährige mit einem 41-jährigen Familienangehörigen zur Wohnanschrift (Bottroper Straße) des 18-Jährigen gefahren, um mit dessen Vater zu sprechen. Hier kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen fünf Männern. Ein 20-Jähriger hatte sich im weiteren Verlauf in den Streit eingemischt.

Die Männer wurden durch die alarmierten Polizeikräfte getrennt und zum Sachverhalt befragt. Dabei wurde auch erwähnt, dass der 18-Jährige eine Schusswaffe vorgehalten haben soll. Die Waffe konnte vor Ort nicht aufgefunden werden.

Zwischenzeitlich erschien vor Ort eine größere Anzahl an Familienmitgliedern.

Insgesamt wurden sechs Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung geschrieben. Der 38-Jährige wurde bei dem Streit leicht verletzt. Medizinische Hilfe war nicht erforderlich.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

