Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mutmaßlicher Wasserwerker von Hund gestört

Recklinghausen (ots)

Am Freitag kam es gegen 11:30 Uhr zu einem versuchten Diebstahl aus einer Wohnung an der Ruhrstraße. Ein unbekannter Mann klingelte bei einer Seniorin an, woraufhin diese die Wohnungstür öffnete. Der Mann gab an, die Wasserqualität im Badezimmer prüfen zu müssen. Daraufhin begab er sich mit der Geschädigten ins Bad. Als vor dem Wohnhaus ein Hund bellte, verließ der Unbekannte die Wohnung und rannte davon. Es ist davon auszugehen, dass die Frau Opfer eines Trickdiebstahls werden sollte.

Personenbeschreibung:

30-40 Jahre alt, ca. 1,70m groß, kurzes welliges dunkles Haar, schwarzer Bart, bekleidet mit einer braunen Lederjacke und einer schwarzen Hose.

Wer am Freitagmittag verdächtige Beobachtungen auf der Ruhrstraße gemacht hat und Hinweise zu dem Flüchtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kripo zu melden (0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell