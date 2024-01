Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Diebe auf Dachboden + Schmuck entwendet + Fenster aufgehebelt + Auto und Keller angegangen + Geld geklaut + Zigaretten entwendet

Dillenburg (ots)

Wetzlar- Niedergirmes: Diebe auf Dachboden

Auf unbekannte Weise gelangten Diebe zwischen Freitag, 5. Januar, 13 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, auf den Dachboden eines Mehrfamilienhauses in der Zelterstraße. Von dort entwendeten sie einen Fernseher und zwei Paar Schuhe. Bei ihrem Vorgehen schlitzten sie noch einen Koffer auf und brachen einen Holzverschlag auf. Der Schaden beträgt etwa 70 Euro, das Diebesgut hat geschätzt einen Wert von etwa 600 Euro. Die Kriminalpolizei in Wetzlar sucht Zeugen: Wem sind im Tatzeitraum Personen in der Zelterstraße aufgefallen, die einen Fernseher weggetragen haben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06441/918-110.

Wetzlar- Nauborn: Schmuck entwendet

Diebe durchsuchten in der Langenbergstraße ein Einfamilienhaus und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Hinein kamen sie zwischen Freitag, 29. Dezember, 14 Uhr, und Samstag, 6. Januar, 16.30 Uhr, indem sie ein Fenster aufhebelten und dabei einen etwa 260 Euro hohen Schaden verursachten. Die Kriminalpolizei in Wetzlar sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Leun- Biskirchen: Fenster aufgehebelt

Diebe hebelten in der Ostlandstraße das Fenster einer Erdgeschosswohnung auf und gelangten so am Samstag, 6. Januar, gegen 17.45 Uhr in das Zweifamilienhaus. Offenbar fanden sie nichts Brauchbares und flüchteten ohne Diebesgut. Eine Zeugin berichtete, drei dunkelgekleidete Personen bemerkt zu haben, nähere Beschreibungen liegen aber nicht vor. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 300 Euro. Die Kripo in Wetzlar bittet um Hinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Wetzlar: Auto und Keller angegangen

In der Straße Am Deutschherrenberg schlugen Diebe eine Scheibe eines Fiat ein, der zwischen Freitag, 5. Januar, 12 Uhr, und Samstag, 17.45 Uhr, in einer Tiefgarage parkte. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie offenbar aber nichts Brauchbares. Der entstandene Schaden dürfte mehrere hundert Euro hoch sein. Im ganz ähnlichen Zeitraum, zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 19.45 Uhr, brachen Diebe in einen Kellerraum eines anliegenden Mehrfamilienhauses ein. Möglicherweise handelte es sich hierbei und die gleichen Täter. Bislang ist nicht bekannt, ob sie im Keller fündig wurden. Der Schaden ist etwa 20 Euro hoch. Die Kripo in Wetzlar bittet um Hinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Solms- Burgsolms: Geld geklaut

Aus einem Einfamilienhaus in der Friedenstraße entwendeten Unbekannte am Samstag, 6. Januar, zwischen 12.45 Uhr und 20.40 Uhr, mehrere hundert Euro Bargeld, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten. Der dadurch entstandene Schaden ist geschätzt 1.000 Euro hoch. Mehrere Schränke und Schubladen durchwühlten die Diebe im Haus, bevor sie mit dem Geld flüchteten. Die Kripo in Wetzlar bittet um Hinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Waldsolms- Brandoberndorf: Zigaretten entwendet

Zigaretten im Wert von etwa 11.000 Euro entwendeten Diebe in der Nacht auf Montag, 8. Januar, aus einem Rewe-Markt in der Hasselborner Straße. Gegen 2 Uhr verschafften sich zwei maskierte, dunkel gekleidete Personen gewaltsam Zutritt zum Laden, packten Zigarettenpackungen ein und flüchteten. Die Höhe des entstandenen Schadens an der Tür ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Wetzlar sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06441/918-110.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell