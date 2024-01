POL-LDK: Wetzlar: Interessiert am Polizeiberuf? - Ferien-Infoveranstaltung im Haus der Prävention

Dillenburg (ots) - Herborn: Einbrecher erbeuten Schmuck und Münzen Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Schönblick" geriet am Mittwoch in den Fokus von einem Dieb oder Dieben. Der oder die Unbekannten hebelten zwischen 15.00 und 18.00 Uhr auf der Gebäuderückseite eine Terrassentür auf. Anschließend ...

