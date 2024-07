POL-EU: Heckenbrand durch Unkrautbrenner

Weilerswist (ots) - Am Mittwoch (10. Juli) geriet gegen 16.40 Uhr ein Gartenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Euskirchener Straße in Weilerswist aus bislang unerklärlichen Gründen in Vollbrand. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke sowie eine Solarüberdachung über. Zum Zeitpunkt des Einsatzes befanden sich keine Personen in dem angrenzenden Wohnhaus Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen ...

mehr