Neuwied (ots) - Am Nachmittag des 23.02.2024 um ca. 15:45 Uhr ereignete sich auf der B 42 in Niederhammerstein ein Verkehrsunfall. Der Geschädigte befuhr mit seinem PKW die B 42 aus Bonn kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Der Geschädigte wurde durch einen silbernen SUV überholt. Der silberne SUV scherte so knapp vor dem Geschädigten ein, dass dieser eine Gefahrenbremsung durchführen, die Kontrolle über sein Fahrzeug ...

mehr