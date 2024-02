Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulwegkontrolle führt zu Fahrzeugsicherstellung

Rheinbrohl (ots)

Am Freitagmorgen, den 23.02.2024, führten Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein eine Verkehrskontrolle im Bereich der Kindergärten/Grundschule in Rheinbrohl durch. Schwerpunktmäßig wurde hierbei die Gurtsicherung der Fahrzeuginsassen, aber insbesondere der beförderten Kinder, überwacht. Hierbei kontrollierten die Polizeibeamten einen 57-jährigen Fahrzeugführer, der lediglich eine Kopie seines Führerscheins aushändigen konnte. Eine einhergehende Überprüfung ergab, dass dem Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen bereits im Jahr 2022 rechtskräftig die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Er wird sich demzufolge in einem Strafverfahren behaupten müssen; das benutzte Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt.

Weiterhin fiel den Beamten ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Rheinbrohl auf, welcher auf seiner für drei Personen zugelassenen Rückbank gleich vier nicht angeschnallte Kinder beförderte. Das Befördern von mehr als einem gänzlich ungesicherten Kind ist mit einem Bußgeld in Höhe von 70EUR und einem Punkt belegt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell