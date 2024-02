POL-PDNR: Schwere Brandstiftung - Kriminalinspektion Neuwied ermittelt Beschuldigten

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht zum Freitag beschädigten unbekannte Täter die Einfahrschranke am unteren Parkplatz der Scherer Passage an der Straße Im Rosengarten. Anhand des Schadensbildes rissen die Täter die Schranke aus der Halterung und ließen diese vor Ort zurück. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei ...

