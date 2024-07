Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 13.07.2024 bis 14.07.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Einbruchdiebstahl -

In der Zeit von Freitag, 12.07.2024, 18:30 Uhr bis Samstag, 13.07.2024, 08:00 Uhr gelangten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in einen Bürocontainer eines Autohauses an der Hauptstraße in Saterland. Dort wurde eine unbekannte Summe Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Saterland unter der Rufnummer 04498-923770 entgegen.

Friesoythe, OT Ellerbrock - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Motorradfahrer -

Am Samstag, 13.07.2024, gegen 13:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Friesoythe mit seinem Motorrad die Friesoyther Straße in Ellerbrock in Fahrtrichtung Friesoythe. Im Kreuzungsbereich Ellerbrocker Ring bog ein silberner PKW auf die Fahrbahn der Friesoyther Straße in Fahrtrichtung Friesoythe vor diesem ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der vorfahrtsberechtigte Motorradfahrer stark ab, stürzte dabei und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer des bislang unbekannten PKW setzte die Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Friesoythe unter der Rufnummer 04491-9339-0 in Verbindung setzen.

