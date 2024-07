Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 12/13.07.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis-

Am 12.07.2024; 18:10 Uhr, befuhr ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta die Falkenrotter Straße in Vechta, ohne in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Dem Beschuldigten wurde die Einleitung des Ermittlungsverfahrens bekanntgegeben und die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt - Fahren ohne Pflichtversicherung-

Am 12.07.2024; 23:00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger aus Twistringen mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Goldenstedt, obwohl das Fahrzeug weder zugelassen noch pflichtversichert war. Es folgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sowie Untersagung der Weiterfahrt.

Visbek -Verkehrsunfall mit einer verletzten Person-

Am 12.07.2024; 12:02 Uhr, kommt es in Visbek, Ahlhorner Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 48-jähriger LKW-Fahrer aus 49681 Garrel beabsichtigt von einem Grundstück auf die Ahlhorner Straße in Richtung Vechta aufzufahren und übersieht hierbei einen 20-jährigen aus 26197 Großenkneten, der mit seinem PKW in Richtung Ahlhorn fuhr. Der 20-jähriger wich dem LKW aus und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

Vechta- Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger-

Am 12.07.2024; 22:33 Uhr, kommt es in Vechta, Falkenrotter Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen PKW-Fahrer und Fußgänger. Ein 21-jähriger PKW beabsichtigte von der Falkenrotter Straße nach links in die Zufahrt zum famila-Markt abzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 64-jährigen Fußgänger aus Vechta, welcher leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell