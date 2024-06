Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es am Wielandplatz zu einem Unfall mit einer Verletzten. Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem Lkw die Humboldtstraße in Fahrtrichtung Wielandplatz. Beim Auffahren auf die Steubenstraße übersah er eine 53jährige Radlerin, die die Steubenstraße in Fahrtrichtung Marienstraße befuhr. Die Radfahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt ins Klinikum gebracht.

