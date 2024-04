POL-RE: Bottrop: Betrug zum Nachteil einer 68-Jährigen - Fahndung mit Phantombildern

Recklinghausen (ots) - Am Freitagvormittag (ca. 09:30 Uhr) kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Marcq-En-Baroel-Straße - dabei kam eine 74-jährige Bewohnerin ums Leben. Polizeibeamte waren zufällig im Rahmen eines anderen Einsatzes im Bereich des Hauses unterwegs. Sie bemerkten den Wohnungsbrand und organisierten die Räumung des Gebäudes. Aus der Brandwohnung konnte die Feuerwehr zunächst ...

