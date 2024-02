PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Unfallflucht+++

Limburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Freitag, 23.02.2024, 20:45 Uhr

Ort: Weilburg, Friedenbachstraße 2

Der Geschädigte befuhr mit seinem Pkw die Friedenbachstraße in Weilburg, in Richtung Kubach. In Höhe der Hausnummer 2 kam ihm ein Pkw entgegen, der aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geriet. Der Geschädigte musste hierauf nach rechts ausweichen und fuhr gegen eine Garage. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter 06471/ 9386 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell