POL-IZ: 240417.2 Burg: Verkehrsschild gestohlen - Zeugen gesucht!

Heide (ots) - Am Montagnachmittag haben zwei Frauen in einem Geschäft in Heide Waren im Wert von rund 350 Euro gestohlen. Zunächst verließen sie den Laden mit ihrer Beute, Beamte trafen sie später jedoch unweit des Tatortes an. Kurz nach 16.00 Uhr befanden sich eine 19- und eine 25-Jährige bei Rossmann in der Hamburger Straße. Scheinbar ohne Einkäufe begaben sich die Damen zur Kasse, wo eine Mitarbeiterin sie um ...

mehr